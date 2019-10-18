Cim-Bom zafer peşinde! Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'ler

AKŞAM

Sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama ve Lemina’nın forma giymesi beklenmezken, sarı kart cezalısı Mariano da sahadaki yerini alamayacak. Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 39 maçta mağlup olmadı. Galatasaray’da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Andone

SİVASSPOR: Samassa, Goino, Aaron, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Hakan, Traore, Emre, Yatabare