Cimbom üç transferi bitirdi dördüncüsü yolda

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar eksik bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor... Transferde önceliği bonservis bedeli ödenmeyecek oyunculara veren Galatasaray'ın, Ryan Babel - Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı gibi isimlerle temas halinde olduğu ve bu oyuncularla imza aşamasına gelindiği belirtiliyor...

Galatasaray'a devre arasında transfer olan forvet oyuncuları Kostas Mitroglu ve Mbaye Diagne ile bu yaz yollar ayrılabilir...

Performansı beklentilerin altında kalan Yunan forvetin yanı sıra iyi bir teklif gelmesi halinde Diagne'nin transferine izin verilebileceği ifade ediliyor...



Sarı kırmızılılar geride kalan sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da çok ciddi bir çıkış yakalayan Vedat Muric'i renklerine bağlamak istiyor...

Karadeniz ekibinin talep ettiği bonservis bedelinin yüksek olması sebebiyle transferin henüz sonuçlanmadıgı ancak Galatasaray'ın Kosova’lı golcü için ısrarcı olduğu belirtiliyor...

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 17 gol atan ve Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un resmi teklifte bulunduğu Vedat'ın Galatasaray'da oynamak istediği öğrenildi...

(beINSports)