Cimbom Belhanda ve Babel için Araplar'a göz dikti

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Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.

Galatasaray'da gündem maliyeti yüksek olan isimler... Transferde oyuncu satmadan kadrosuna takviye yapamayan Sarı- Kırmızılılar'da Belhanda için yönetim bir süre önce menajerlere, "Belhanda'ya teklif getirin" çağrısında bulunmuştu. Özellikle Güney ülkelerinde güçlü olan menajerlerle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar aynı şekilde Ryan Babel için de kapıları ardına kadar açtı. Daha önce Belhanda'dan en az 10 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray Yönetimi, pandemi sürecinin ardından bu rakamı düşürdü. Olası bir 5 milyon Euro'luk teklif dahi kabul edilecek.

Her şey bütçe için

Yeni sezon planlaması için bütçeyi oluşturabilmek adına her fırsatı değerlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar'ın bu oyuncular için transfer sezonunu açan Güney ekiplerini bekleyecek. Belhanda için daha önce Al Hilal'in 3.5 milyon Euro'luk bir teklifi vardı. Babel için de gelecek olan tüm öneriler değerlendirilecek. Terim'in gelecek planlarında yer almayan Hollandalı oyuncunun, Güney ülkelerinden taliplerinin olacağı öngörülüyor.

Yeniler için yer açılacak

Şu anda kadrosunda tam 14 yabancı futbolcusu bulunan Sarı-Kırmızılılar yeni transferler için mutlaka kontenjan açmak zorunda. Terim'in gelecek planları arasında yer almayan Belhanda ile Babel'in ayrılmasıyla kadroda yer açılacak. Feghouli içinde gelecek teklifler değerlendirilirken, Ozornwafor ile Sekidika'nın da kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.