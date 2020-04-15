Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, koronavirüs krizinin başladığı günlerde sarı-kırmızılı kulüple görüştüğünü açıkladı.

Galatasaray'ın eski sol beki Albert Riera, Radio Marca'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolu bırakan Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüştüğünü ancak koronavirüs engeliyle karşılaştığını söyledi.

GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?



Karantina kurallarına uyan Albert Riera, İspanyol radyosuna yaptığı açıklamalarda, "Koronavirüs krizi Türkiye'ye dönme fırsatını engelledi. Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşüyordum ancak şimdi futbol ikinci plana düştü. Bu fırsatın yaz aylarında yeniden gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DA FUTBOL KONUŞULMUYOR"

Moskova'da yaşayan ve Rusya'da bir akademi işleten Albert Riera, "Burada çok sıkı önlemler var. Herkes karantinayIa çok ciddiye alıyor. Bence iyi gidiyorlar. Rusya'da futbol konusu hiç konuşulmadı. Çok kontrollü ilerliyorlar. Tesisler ve sahalar polis tarafından mühürlendi. Burada lig konusu tartışılmıyor." diye konuştu. (FutbolArena)