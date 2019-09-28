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  3. Christoph Daum derbi öncesi Max Kruse ve Emre Mor'u yorumladı

Christoph Daum derbi öncesi Max Kruse ve Emre Mor'u yorumladı

Christoph Daum derbi öncesi Max Kruse ve Emre Mor'u yorumladı

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse ve Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'u Alman Sport1 kanalında yorumladı.

Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Alman teknik direktör, Fenerbahçe'nin Max Kruse ve Galatasaray'ın Emre Mor transferi hakkında konuştu.

''TARAFTARLAR, KRUSE'Yİ ÇOK SEVDİ''

Kruse hakkında değerlendirmelerde bulunan Daum, ''Kruse transferi Fenerbahçe'ye çok güç kattı. Çok çabuk bir şekilde takımın lider oyuncularından biri oldu. Taraftarlar ondan çok memnun. Onun azmini, oyun stilini, sempatik tavırlarını çok beğeniyorlar. Takımı için her şeyini veren bir oyuncu. Taraftarlar da bunu görüyor. Taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten Fenerbahçe, bu duyguları yaşatmak için en doğru kulüp. Fenerbahçe'de oynamak Kruse için büyük bir meydan okumaydı.'' sözlerini kullandı.

''FATİH TERİM, EMRE'YE ÇOK GÜVENİYOR''

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ''Emre Mor, Fatih Terim'in büyük beklentiler içinde olduğu bir futbolcu. Terim, onun yeteneğine çok güveniyor. Bu güven sayesinde Emre, Galatasaray'da daha serbest ve destekle oynuyor.'' dedi.

(Sporx)

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