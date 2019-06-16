Christian Kabasele Fenerbahçe'ye önerildi

Fejsa, Kolarov ve Knoplyanka ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe gözünü stoper transferine çevirirken sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. İngiltere'de Watford forması giyen Kongo asıllı Belçikalı stoper Christian Kabasele Sarı-Lacivertli kulübe önerildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar düşünmek için süre istedi.

7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2016 yılının temmuz ayında Genk'ten Waftord'a transfer olan Kabasele, 2 kez Belçika Milli Takım formasını da giydi Bonservis değeri 7 milyon Euro civarında olan Kabasele'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde.

19 MAÇTA İLK 11'DE OYNADI

BELÇİKA Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde forma giyen Kabasele güçlü fiziğinin yanında atletik özellikleriyle de dikkat çeken bir isim. Geçen sezon Premier Lig'de 19 kez 11'de şans buldu.

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