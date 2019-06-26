Chicharito'dan Cimbom'a yeşil ışık

İki sezon önce transfer olduğu West Ham United’tan ayrılma kararı verdiğini açıklayan 31 yaşındaki Meksikalı yıldız, “Menajerim bana uygun bir kulüp bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Mutlu olabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. West Ham’la 1 senelik daha sözleşmem var ama ayrılmamın daha doğru olacağına karar verdik” diyerek Cim-Bom’a yeşil ışık yaktı. Meksika formasını 108 kez giyip 51 gol atan Chicharito’nun Aslan’a maliyetinin 8-10 milyon euroyu bulacağı ifade ediliyor.

Chicharito geçen sezon 28 maçta 8 gol attı.

(Star)