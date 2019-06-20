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Chicharito zirvesi

Chicharito zirvesi

Albayrak 31 yaşındaki golcünün menajerleri ile İstanbul’da görüştü. Hernandez de G.Saray’a gelmeye istekli.

AKŞAM

G.SARAY, Devler Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle takıma tecrübeli bir santrfor dahil etmek istiyor. Fatih Terim’in pres gücü yüksek ve son vuruşları iyi olan bir golcü istemesinin ardından, Wes Ham’ın golcüsü Chicharito gündeme alındı. Abdurrahim Albayrak,  31 yaşındaki golcünün menajeri ile İstanbul’da görüştü. Kulübü ile 2 yıllık sözleşmesi olan Chicharito da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. 

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G.Saray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da katıldığı bir ödül töreninde West Ham’ın golcüsü için ipucu verdi. ‘Yılın Süpervizor Ödülü’nü alan Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım, Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini kullandı.

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