Chelsea'ye evinde Southampton darbesi

İlk golü 31. dakikada Michael Obafemi ile bulan deplasman takımının 2. golünü 73. dakikada Nathan Redmond kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea 32 puanda kalırken, Southampton ise 21 puanda yükseldi.

Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea deplasmanda Arsenal ile karşılaşacakken, Southampton ise evinde Cyrstal Palace'ı konuk edecek.