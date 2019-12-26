Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9334
  • 6,595
  • 287.657
  • 113653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Chelsea'ye evinde Southampton darbesi

Chelsea'ye evinde Southampton darbesi

Chelsea'ye evinde Southampton darbesi

İngiltere Premier Lig'de Noel Günü'nün ertesinde oynanan "Boxing Day" özel etkinliğinin maçında Chelsea evinde Southampton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-0'lik skorla kazandı.

İlk golü 31. dakikada Michael Obafemi ile bulan deplasman takımının 2. golünü 73. dakikada Nathan Redmond kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea 32 puanda kalırken, Southampton ise 21 puanda yükseldi.

Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea deplasmanda Arsenal ile karşılaşacakken, Southampton ise evinde Cyrstal Palace'ı konuk edecek.


'Zeynep Bastık açık ara önde'
Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Dizi aşkı gerçek mi oldu?

Rıdvan Dilmen´den Çarpıcı Nihat Özdemir Çıkışı: ´Derhal O Heyetten Çekilmeli´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sular çekilince ortaya çıktı! Öylece bakakaldılar

Tıp tarihinin bilinmeyen korkunç tarihi