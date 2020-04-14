Beşiktaş'ın eski kalecisi Ramazan Kurşunlu, Sergen Yalçın'la yaşadığı bir anısını anlattı.

Beşiktaş'ta 2003-2005 yılları arasında forma giyen kaleci Ramazan Kurşunlu, Sergen Yalçın'la yaşadığı unutulmaz anısını anlattı.

SERGEN YALÇIN, CHELSEA-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE NELER SÖYLEDİ?



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ramazan Kurşunlu, "Beşiktaş'a Altay'dan transfer olmuştum, aradan 2 ay geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea ile oynayacağız, maç toplantısı öncesinde asansöre bindim, yanımda Ahmet Dursun ve Sergen Yalçın vardı. Ben inanılmaz heyacanlıydım. Sergen Ağabey, "Ramazan yüzün bembeyaz, hasta mısın? diye sordu. Ben de, "Sergen Ağabey çok heyecanlıyım." cevabını verdim. Sergen Ağabey, "Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra Türkiye'ye rahat rahat döneriz." dedi.

'SERGEN YALÇIN, TERRY'İN FORMASINI İSTEMEDİ'



Maçtan sonra Chelsea'nin malzemecisi John Terry'nin formasını Sergen Ağabey'e getirdi, Teryy formasını değiştirmek istiyormuş, Sergen Ağabey formasını verdi fakat Terry'in formasını istemedi. Ağabey neden böyle yaptın dedim, "Ramazan, ben Sergen Yalçın'ım" dedi... Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktör olarak futbolculuğunda olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'EVDE SAĞLIK BULALIM'

Kurşunlu, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerin ise Lucescu ile Del Bosque olduğunu söyledi.



Ramazan Kurşunlu sözlerine "Evde kalalım, evde sağlık bulalım." şeklinde noktaladı.

Ramazan Kurşunlu kimdir?

12 yıl Altay’ın altyapısında oynadıktan sonra 2000 yılında Altay A Takımı’nın kalesine geçti.

2003-04 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. 2005-06 sezon ortasında Diyarbakırspor'a kiralandı ve sezon sonunda Beşiktaş'a döndü. 2006-07 sezonuna Beşiktaş kadrosuna başlamasına rağmen, devrede Ankaraspor'a kiralandı. Sezon sonunda Hakan Arıkan'ın bonservisine karşılık Ankaraspor'a bonservisiyle birlikte gönderildi. 2009 yılında Karşıyaka SK'ya transfer oldu. 2010-11 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 2011-12 sezonunun sonunda, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Ramazan, 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Adana Demirspor ile anlaşma imzalamıştır. 2013-14 sezonu başında altyapısından yetiştiği Altay'a transfer oldu. (Ajansspor)