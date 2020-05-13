Chelsea'li sol kanat Trabzonspor'un radarında

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre; Karadeniz temsilcisinde yardımcı antrenör olarak görev yapan İngiliz Eddie Newton, Chelsea forması giyen ve Portekiz Ligi takımlarından Rivo Ave kulübünde kiralık (2021 yılına kadar) olarak forma giyen Lucas Piazon'u transfer edilmesi yönünde talebini yönetime iletti.
İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İngiliz antrenörün, ek olarak daha önce Ethan Ampadu ve Conor Gallagher isimlerini de yönetime verdiği öğrenildi. Ayrıca, Trabzonspor'un Piazon'u transfer etmek için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brezilyalı sol kanat oyuncusu; bu sezon forma giydiği 16 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)
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