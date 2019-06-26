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  3. Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna iki aday: Frank Lampard ve Vitor Pereira

Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna iki aday: Frank Lampard ve Vitor Pereira

Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna iki aday: Frank Lampard ve Vitor Pereira

Maurizio Sarri sonrası teknik direktör arayışlarını sıklaştıran Chelsea’de iki aday ön plana çıktı: Frank Lampard ve Vitor Pereira.

Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktör koltuğu için aday sayısını ikiye düşürdü.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Chelsea'nin teknik direktör listesinde son iki aday olarak Frank Lampard ve Vitor Pereira kaldı.

Haberde; Lampard'ın bir adım önde olduğu ve yüksek ihtimalle bu hafta resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Vitor Pereira, sonrasında 1860 Münih'in teknik direktörlüğünü yaptı. Portekiz teknik adam, 2017 yılından beri Shanghai SIPG'te görev yapıyor.

(Sporx)

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