  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:02
  • |
  • Son Güncelleme:

Chelsea ve PSG'nin kıyasıya Telles yarışı

Chelsea ve PSG'nin kıyasıya Telles yarışı

Paylaş

Paris Saint-Germain, Porto'da forma giyen Alex Telles'i gündemine aldı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, Kurzawa'nın sözleşmesinin uzatılmaması üzerine Brezilyalı sol bek için çalışmalara başladı. Ancak PSG'nin önünde bir engel var: İngiliz devi Chelsea...

Paris Saint-Germain, Galatasaray 'ın eski futbolcusu Alex Telles için harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa'ya yeni bir teklifte bulunmayan Paris ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu doğrultuda sol beke alternatif bir isim arayan takımın sportif direktörü Leonardo, Porto'yla sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Alex Telles'i kadroya katmak için çalışmalara başladı. Ancak Leonardo'nun Alex Telles için karşısında önemli bir problemi var: İngiliz devi Chelsea.

Maviler, PSG'den önce Alex Telles için Porto ile görüşmelere başlamış ve önemli adımlar katetmişti. 40 milyon euroluk bir teklifte bulunan İngiliz devi transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Paris Saint-Germain, görüşmeleri sürdürür ve Chelsea'den daha iyi bir teklif yaparsa bu işi bozabilir ve Telles'in rotası Fransa olabilir. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı

title

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'nın sağ kolu olarak Selçuk Erdoğan'ı düşünüyor

title

Göztepe, yabancılarından beklediği haberi genç futbolcularından aldı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı
Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'
'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'

Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Beşiktaş'ta efsane geri döndü
Beşiktaş'ta efsane geri döndü

Beşiktaş'ta efsane geri döndü

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha
Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha

Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.