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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 00:56
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  • 18 Şubat 2020 Salı 00:59

Chelsea VAR'a takıldı, Manu deplasmandan zaferle döndü

Chelsea VAR'a takıldı, Manu deplasmandan zaferle döndü

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazandı.

Maçta ilk yarı, son dakikalarda Martial'ın golüyle 1-0 Manchester ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Maguire farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puanı Solksjaer'in öğrencileri kazandı.

Karşılaşmada Chelsea'nin 2 golü VAR'da iptal edilirken Manchester United 3 maçlık aranın ardından galibiyeti hatırladı. Öte yandan mücadelede NGolo Kante, 12. dakikada sakatlanarak maçı erkenden terk etmek zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester United 38 puana yükselirken Chelsea ise 41 puanda kaldı ve haftayı 4. sırada tamamladı.

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