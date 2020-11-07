Chelsea, Sheffield United'ı 4'ledi

Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, Sheffield United'ı ağırladı.
Konuk ekip, 9. dakikada David McGoldrick'in golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.
Chelsea, 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada Thiago Silva ve 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 15 yapan Chelsea, maç fazlası ve averajla Leicester City'nin önünde 3. sıraya yükseldi. Sheffield United ise bir puanla son sırada kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de tek hedef bugün İttifak Holding Konyaspor'u devirip zirvedeki yerini korumak...
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.
İttifak Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle beraber Kadıköy'de ikinci kez kazanmış oldu.
Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordo-mavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı.
İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Marko Jevtovic, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.