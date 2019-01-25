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Chelsea Moses'ı resmen açıkladı

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Chelsea, Victor Moses'in Fenerbahçe'ye transferi için Nijeryalı futbolcunun görüşme yapmasına izin verildiğini açıkladı.

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Chelsea, Victor Moses'in Fenerbahçe'ye transferi için Nijeryalı futbolcunun görüşme yapmasına izin verildiğini açıkladı. Chelsea'de menajer Sarri'nin yardımcısı Zola, bugün düzenlediği basın toplantısında Moses'in Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Moses'in çok iyi bir profesyonel olduğunu ifade eden Zola, "Moses için üzgünüz ancak kendisi Fenerbahçe ile bir transfer görüşmesi yapıyor. Bu transfer görüşmesinde Chelsea'nin de izni var "ifadelerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu Moses'i sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe'nin Chelsea ile 1.5 yıllık kiralık anlaşmasına vardığı ve anlaşmanın detaylarının kısa bir süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

(Sporx)

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