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  3. Chaves'den transfer edilen Marcao, Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı

Chaves'den transfer edilen Marcao, Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı

Chaves'den transfer edilen Marcao, Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı

Portekiz’de sezon sonunda küme düşen Chaves’den transfer edilen Marcao, Galatasaray’ın şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

Transferi açıklandığı gün "Portekiz Ligi'nin sonuncusundan stoper alınır mı? İyi olsa Porto ve Benfica kaptırmazdı...'' yorumları ile izlemeden eleştirilen Marcao bu şampiyonlukta joker oldu.

Yıllar sonra Popescu'sunu bulan Fatih Hoca, geriden oyunu kuran Marcao sayesinde Belhanda'yı da kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın oyunu rakip yarı sahaya yıkmasını sağlayan Brezilyalı stoper, devre arasında gelmeseydi sezon sonu Portekiz'de küme düşecekti.

KENDİ ÖDÜLÜMÜZÜ KENDİMİZ ALIRIZ...

Başakşehir'le aradaki 8 puan farkı kapatmak kolay olmadı ama saha dışı faktörler camia içinde çatlak seslerin çıktığı Galatasaray'ı daha çok kenetledi. Ligin ilk yarısındaki Konya maçında galibiyeti hatalı penaltı kararı yüzünden kaçıran ve VAR'a gitmeyen Hüseyin Göçek ile VAR'a çağırmayan Halis Özkahya'ya tepki gösteren Galatasaray'a karşı 17 kulüp imzasıyla yayınlanan sözde Kulüpler Birliği bildirisi... Sezonun sonu yaklaşmışken 'Futbolun Süperleri' ödülüne Galatasaray'dan kimseyi layık görmeyen yayıncı kuruluş... "Kendi ödülümüzü kendimiz alırız'' diyen Fatih Terim yine haklı çıkacak; Muslera kalesinde 1 numara olduğunu kanıtlayacak, Feghouli 'Sneijder' etkisi yaratacak, Onyekuru golleri atacak ve Galatasaray çifte kupalı şampiyon olacaktı.

VARLIĞI DERT YOKLUĞU YARA!

Bonservisine 10+3 milyon Euro ödenen Diagne'den beklentiler büyüktü. Kasımpaşa'da leblebi gibi gol atan Senegalli forvet, Galatasaray'da uzun süre sadece penaltıdan tabelayı değiştirdi. Kaçırdığı kritik goller, kendisini kolayca yere bırakması, Belhanda ve Sinan Gümüş'le penaltı kavgası yapması ne kadar olumsuzsa Rize'de uzatmada şampiyonluğun habercisi olan kafa golünü atması ve Gomis'in 29 gollü rekorunu kırdığı gerçeği de bir o kadar olumlu... Diagne ile gelen Mitroglou'nun o bitik fiziği ile düzenli oynaması beklenemezdi ama Akhisar'a uzatmada attığı golün değeri sezon sonu daha iyi anlaşılacaktı.

(Sabah)

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