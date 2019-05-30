30 Mayıs 2019 Perşembe 16:20 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:24
Cezayir Milli Takım kadrosunda Slimani sürprizi
Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Kupası'ndaki 23 kişilik kadrusu açıklanırken Slimani sürprizi yaşandı.
Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Kupası'ndaki 23 kişilik kadrusu açıklanırken Slimani sürprizi yaşandı.
Teknik direktör Djamel Belmadi, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve 16 Şubat'tan bu yana top oynamayan Islam Slimani'yi akdroya aldı. Belmadi'nin bu tercihi büyük sürpriz olarak yorumlandı
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli de kadroda kendisine yer buldu. 30 yaşındaki Islam Slimani'nin milli takımda 59 maçta 26 golü var.
Cezayir, C Grubu'nda Senegal, Kenya ve Tanzanya ile mücadele edecek.
(Sporx)