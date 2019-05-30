Cezayir Milli Takım kadrosunda Slimani sürprizi

Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Kupası'ndaki 23 kişilik kadrusu açıklanırken Slimani sürprizi yaşandı.

Teknik direktör Djamel Belmadi, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve 16 Şubat'tan bu yana top oynamayan Islam Slimani'yi akdroya aldı. Belmadi'nin bu tercihi büyük sürpriz olarak yorumlandı

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli de kadroda kendisine yer buldu. 30 yaşındaki Islam Slimani'nin milli takımda 59 maçta 26 golü var.

Cezayir, C Grubu'nda Senegal, Kenya ve Tanzanya ile mücadele edecek.

(Sporx)