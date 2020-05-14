Çetinkaya Emre'yi açıkladı

Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.

AKŞAM

Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon yeni teknik direktör kim olur bilinmez ama; sportif direktör Emre Belözoğlu... Westerlo’nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, genç file bekçisi Berke Özer’in yeniden kiralanması ile ilgili “Berke’nin bir yıl daha kalmasını Fenerbahçe’ye biz bildirdik. Onlar da sıcak bakıyorlar. Geçen gün Emre Belözoğlu ile konuştuk. O da böyle düşünüyor” ifadelerini kullandı. Çetinkaya’nın ‘Emre ile görüştük’ ifadesi, tecrübeli ismin Sportif Direktör olarak göreve başladığını da net olarak ortaya koydu.

NEŞE VERMEK İSTİYORUZ

Öte yandan Isla, liglerin başlaması ile ilgili konuştu. Başarılı isim, “Futbola geri dönmek ve insanlara neşe vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla’nın Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.

JOSEF GELMİYOR

AL Ahli’yle yollarını ayırma noktasına gelen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Josef de Souza’nın alacaklarının ödendiği ve kulüpte kaldığı belirtildi. Josef’in yeni sezonda kariyerine Türkiye’de bir takımda devam edeceği iddia edilmişti.

PUSKAS: TEKLİF YOK

Fenerbahçe’nin transfer lisetisindeki Puskas net konuştu: “Kulüple veya benimle ilişkilendirilen her hangi bir teklif olduğunu sanmıyorum” dedi.

KİMSE BENİ ARAMADI

Nürnberg’de kiralık olarak forma giyen Frey, “Fenerbahçe’den kimse şu ana kadar benimle temasa geçmedi. Şu anda Nürnberg’e odaklanmış durumdayım. Fenerbahçe’ye geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum” dedi.