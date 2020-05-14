Çetinkaya Emre'yi açıkladı

AKŞAM
Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon yeni teknik direktör kim olur bilinmez ama; sportif direktör Emre Belözoğlu... Westerlo’nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, genç file bekçisi Berke Özer’in yeniden kiralanması ile ilgili “Berke’nin bir yıl daha kalmasını Fenerbahçe’ye biz bildirdik. Onlar da sıcak bakıyorlar. Geçen gün Emre Belözoğlu ile konuştuk. O da böyle düşünüyor” ifadelerini kullandı. Çetinkaya’nın ‘Emre ile görüştük’ ifadesi, tecrübeli ismin Sportif Direktör olarak göreve başladığını da net olarak ortaya koydu.
NEŞE VERMEK İSTİYORUZ
Öte yandan Isla, liglerin başlaması ile ilgili konuştu. Başarılı isim, “Futbola geri dönmek ve insanlara neşe vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla’nın Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.
JOSEF GELMİYOR
AL Ahli’yle yollarını ayırma noktasına gelen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Josef de Souza’nın alacaklarının ödendiği ve kulüpte kaldığı belirtildi. Josef’in yeni sezonda kariyerine Türkiye’de bir takımda devam edeceği iddia edilmişti.
PUSKAS: TEKLİF YOK
Fenerbahçe’nin transfer lisetisindeki Puskas net konuştu: “Kulüple veya benimle ilişkilendirilen her hangi bir teklif olduğunu sanmıyorum” dedi.
KİMSE BENİ ARAMADI
Nürnberg’de kiralık olarak forma giyen Frey, “Fenerbahçe’den kimse şu ana kadar benimle temasa geçmedi. Şu anda Nürnberg’e odaklanmış durumdayım. Fenerbahçe’ye geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum” dedi.
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”
Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.
Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”
Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısır basını Karadeniz ekibinin, Zamalek takımında forma giyen 25 yaşındaki Faslı sol açık Achraf Bencharki ile anlaştığını duyurdu.
Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın taraftarları transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Luyindama'ya onay verdi.