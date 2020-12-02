Cesare Prandelli koronavirüse yakalandı

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde teknik direktör Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Prandelli'nin tecrit altına alındığı, takımın da sağlık protokollerin öngördüğü prosedürü izlemeye devam edeceği kaydedildi.
10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, İtalya Kupası 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.
Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.
Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.
Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.
SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
• Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
• Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
• Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.
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• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.
• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.
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• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.
• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut'a kesildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, 8 yıl önce de formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe'nin bu konuda kolaylık sağlaması bekleniyor.