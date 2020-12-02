Cesare Prandelli koronavirüse yakalandı

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Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.

Derbinin olay hakemiyle ilgili karar verildi Derbinin olay hakemiyle ilgili karar verildi Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.



SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ

• Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus

• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

• Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

• Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.



DETAY

• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.

• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.

• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.

İşte Avcı'nın ilk transferi! Başakşehir'de de istemişti... İşte Avcı'nın ilk transferi! Başakşehir'de de istemişti... Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.



DETAY

• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.

• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Erol Bulut Fenerbahçeli taraftarlardan sabır istedi Erol Bulut Fenerbahçeli taraftarlardan sabır istedi Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut'a kesildi.