Cep Herkülü'nün hayatı film

AKŞAM

CEP Herkülü’nün yaşamı hem film hem kitap oluyor. ‘Sona Doğru’ ismiyle büyük şampiyon Naim Süleymanoğlu’nun filminin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlendi ve Beyaz Perde’ye aktaracak. Müslüm filmiyle büyük ses getiren başarılı yapımcı, bu fi lmde başrol oyunculuğunu ise Naim Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen Hayat Van Eck’e verdi. Bulgaristan’daki soykırım yıllarına denk gelen çocukluğunda, büyük çilelere katlanan Naim’in, bir efsaneye dönüşü ve kısa yaşam öyküsü ayrıca Türkiye Halter Federasyonu tarafından kitap haline getiriliyor. Filme danışmanlık da yapan Halter Federasyonu’nun hazırladığı 4 bölümlük kitapta, Naim Süleymanoğlu’nun kamuoyuna yansımayan yönleri anlatılıyor.

TAŞPINAR HAZIRLIYOR

Olimpiyat Şampiyonu olduktan sonra yaptığı Umre ziyaretinin fotoğraflarının yanı sıra köyünde eşeğe bindiği fotoğrafları kitaptaki bazı ilginç detayları oluşturuyor. Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, film ve kitabın çok beğenileceğine inanıyor.

AHLATLI KÖYÜ HATIRASI

BAŞKAN Tamer Taşpınar kitap hakkında şu bilgiyi verdi: İlk bölümünde Ahlatlı Köyü’ndeki çocukluğu, 2. bölümünde Türkiye’ye kaçırılışı var. Belene kampında zülüm gören Türkler’in acılarını dünyaya duyuran Naim, kamuoyu oluşmasında çok büyük etki yaptı. Son iki bölümde ise başarıları ve hastalığı var.

ADINA ULUSLARARASI TURNUVA YAPILACAK

HALTER Federasyonu’nun girişimleriyle ilk kez bu yıl 14-17 Kasım’da G.Antep’te Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası düzenlenecek. Uluslararası Halter Federasyonu’ndan onaylı bu turnuva, ‘Gümüş’ kategorisinde düzenlenecek ve Olimpiyatlar için puan veren bir turnuva olma özelliği taşıyacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastalığı döneminde Naim Süleymanoğlu ile yakından ilgilenmiş, hastanede ziyaret etmişti.