CEO hesabı KAP'attı

AKŞAM

ÇEBİ gelir gelmez, Gökhan Sarı ayrıldı. Fikret Orman yönetiminin Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü olarak görev verdiği Gökhan Sarı, Ahmet Nur Çebi’nin seçimi kazanmasının ardından hemen istifa etti. Başkan seçilen Ahmet Nur Çebi daha önce yaptığı bir açıklamada Sarı’nın aldığı aylık maaşı eleştirmiş ve 120 bin TL aylık kazanan Sarı’nın böyle bir kapasiteye sahip olmadığını öne sürmüştü. Çebi, “CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil. O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?” diyen Çebi’nin gelişiyle birlikte şirkete yeni atamalar yapılması bekleniyor. Seçilmiş yöneticilerin yanı sıra, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş’de bazı profesyonel yöneticilerin de görev alması planlanıyor.