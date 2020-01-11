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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 17:19
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 17:28

Cenk Tosun'un sonradan oyuna girdiği maçta C.Palace ile Arsenal 1-1 berabere kaldı

Cenk Tosun'un sonradan oyuna girdiği maçta C.Palace ile Arsenal 1-1 berabere kaldı

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İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Arteta’nın öğrencileri 12. dakikada Aubameyang’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda daha baskın bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, 54’te Jordan Ayew ile eşitliği sağladı (1-1).

Arsenal’in golünü kaydeden Aubameyang, 67. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

CENK TOSUN İLK MAÇINA ÇIKTI

Crystal Palace’ın Everton’dan kiraladığı milli futbolcumuz Cenk Tosun ise mücadelenin 68. dakikasında ise Max Meyer’in yerine oyuna dahil olarak yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Arsenal gelecek hafta sahasında Sheffield United’ı konuk ederken Crystal Palace deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

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