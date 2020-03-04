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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 07:32
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 07:53

Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO 2020 riske girdi...

Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO 2020 riske girdi...

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Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.

Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı Cenk Tosun'un antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Cenk Tosun 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Crystal Palace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun'un sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO2020'de de forma giyemeyeceği açıklandı.

Konuyla ilgili TRTSpor'a ilk açıklamasını yapan Cenk Tosun, "Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır." ifadelerini kullandı.

MERİH VE YUSUF DA ZOR

A Milli Takımımız ile EURO2020'de mücadele etmesini beklediğimiz isimlerden daha önce de Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yüksek ihtimalle turnuvayı kaçıracak. Uzun süreli sakatlığını atlatan isimlerden Abdülkadir Ömür sahalara geçen hafta dönerken, Dorukhan Toköz ise henüz rehabilite dönemini atlatamadı.

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