Cenk Tosun'dan 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna yanıt

Kiralık olarak gittiği Crystal Palace'ta, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve kiralık sözleşmesi feshedilerek Everton'a geri dönen milli oyuncu Cenk Tosun, Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Jose Sosa olduğunu belirten Tosun, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında da konuştu. Milli oyuncu ayrıca, "Hagi mi, Alex mi?" sorusunu da yanıtladı.
İşte Cenk Tosun'un açıklamalarından satır başları:
SAKATLIĞI HAKKINDA
"Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala değneklerleyim ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı."
'UNUTAMADIĞIM GOL'
"En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti, hem de güzellik açısından güzel bir goldü."
"SOSA EN İYİSİ"
"Türkiye'de en hoşuma giden futbolcu Jose Sosa, Trabzonspor'da oynayan. Benim gözümde en iyi futbolcu. Premier Lig'de ise Kevin de Bruyne."
"TALISCA DA ÇOK İYİYDİ"
"Talisca da çok iyi 10 numaraydı. Talisca ile Sosa biraz farklıydı. Talisca biraz daha forveti tamamlayan bir 10 numara gibiydi. Sosa daha fazla forveti besleyen, benim işime gelen bir oyuncuydu. Bana göre Sosa."
"SERGEN HOCA EFSANE"
"Gaziantepspor'da bir süre Sergen hoca ile çalıştım. Çok da sevdiğim bir hoca, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok, Türkiye'de büyük efsanelerden biri."
"EN BEĞENDİĞİM TÜRK ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ"
"Şu anda en beğendiğim Türk oyuncu Çağlar Söyüncü diyebilirim."
"EN İYİ ANLAŞTIKLARIM..."
"En iyi anlaştığım oyuncular Beşiktaş'ta Oğuzhan, Atınç, Necip... Bizim grup belliydi. Mustafa Pektemek. Grup aynıydı genelde. En iyi oyuncu derseniz, yine Jose Sosa. Ben Sosa kadar iyi 10 numara görmedim, onun kadar iyi 10 numarayla oynamadım."
"BENCE ALEX DAHA İYİ"
"Hagi mi, Alex mi? İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Sosa mı Talisca mı deyince Sosa, Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo."
(Fanatik)
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