Cenk Tosun: İlk önce sevindik sonra üzüldük

Şehit haberlerinden dolayı konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Cenk Tosun, konuşmasını hızlıca yaparak uzaklaştı. İşte Cenk'in sözleri...

"ÖLÜM KALIM MAÇI GİBİYDİ"

"Her şey bizim elimizde. Ölüm kalım gibi bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz golde de sevindik ama haberlerden haberimiz yoktu. Soyunma odasında çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış allah rahmet eylesin inşallah bu operasyondan çıkacak askerlerimiz, çok üzgünüz fazla da bir şey demek istemiyorum desteğe gelen herkese teşekkürler"