Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı'nın performansı endişe verdi

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Dün akşam Arnavutluk’u 90’da deviren ve puanını 18 yaparak gruptan çıkmayı hemen hemen garantileyen Türkiye Merih Demiral’ın performansını konuşurken, genç yeteneğin 82.dakikada Mert Günok’la karşı karşıya kalmaya hazırlanan Manaj’a yaptığı hayati derecede önemli müdahalesi alkış topladı.

SADECE TÜRKİYE DEĞİLAVRUPA MERİH'İ KONUŞUYOR

2 gün önce Juventus’un eski futbolcusu Marchisio’nun ‘Barış Pınarı Harekatı’ hakkında yaptığı hadsiz paylaşımına tarihi ayar veren Merih’in sadece sosyal medyada değil sahada da kendisinden bahsettirmesi Türkiye’ye gurur verirken, oyuncunun 1-0 biten maçtan sonra ‘Savunma Bakanı’ yakıştırmaları alması bir hayli dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN HÜCÜM HATTI ENDİŞE VERDİ

Merih Demiral’ın sergilediği futbol her ne kadar parmak ısırtsa da dün akşam Arnavutluk karşısında vasat altında kalan oyuncular da bir hayli fazlaydı. 90.dakikada attığı golle taraftarları sevince boğmasına rağmen Everton’da yedek kulübesine hapsolan Cenk Tosun’un yanı sıra, sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz ve milli takımda bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Hakan Çalhanoğlu’nun tutukluğu can sıkarken bunların üzerine 80’de oyuna giren Yusuf Yazıcı’nın da silik kalması Fransa maçı öncesi Türkiye’yi endişeye sevk etti.