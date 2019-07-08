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Cenk Tosun yuvaya dönüyor

Cenk Tosun yuvaya dönüyor

Everton Kulübü’nün Diego Costa hamlesinden sonra Kartal, Cenk Tosun’u kiralık olarak döndürmek için girişimlere başlayacak. Yıldız forvet de yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’A dönüşü gündeme gelen Cenk Tosun hakkında Everton cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. İspanyol forvet Diego Costa transferi için atağa kalkan Everton Kulübü, yıldız golcüyü kadrosuna katma konusunda tüm imkanlarını seferber etti. Bu hamleden sonra Cenk Tosun’un da takımdaki geleceği tehlikeye düştü. İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre; Everton, Diego Costa’yı transfer etmek istiyor. Kulübün sahibi Farhad Moshiri, bu transferi için bütçeyi artırmayı planlıyor. Her şeyi de göze almış durumda.

BU SÜREÇ HIZLANABİLİR

Farhad Moshiri, Diego Costa transferinin şartlarını öğrenmek için kulüp yöneticilerine talimat verdi. Bu yaz Atletico Madrid’den ayrılması gündeme gelen Diego Costa, Barcelona maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 8 maç ceza almıştı. Eğer Everton, Diego Costa transferini gerçekleştirebilirse, kulüpte zaten fazla forma şansı bulamayan ve Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun’un durumunu çıkmaza düşürecek. Bu durumda tecrübeli forvet Diego Costa’nin Everton’a imza atması, Cenk Tosun’un Beşiktaş’a dönüşünü de hızlandırabilecek.

ABDULLAH AVCI’YI ÖVMÜŞTÜ

Cenk Tosun, “Abdullah hoca geriden oyunu kurmayı iyi beceren bir teknik adam. Kalecinin bile pasla çıktığı bir oyun tarzını benimsiyor. Taktiksel anlamda modern düşünüyor. Abdullah Hoca, modern futbolu takip etmeye çalışıyor. Şenol Hoca da tecrübesiyle bize çok şey kattı. Şenol Hoca bir şey dediği zaman hemen yapıyorsun. İkisi de çok üst düzey hocalar. Tabii Şenol Hoca’nın tecrübesi fazla. Abdullah Hoca’nın Beşiktaş’ta, Şenol Hoca’nın da milli takımda başarılı olacağını düşünüyorum” demişti.

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