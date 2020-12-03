  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 22:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a geliyor

Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a geliyor

Paylaş

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Everton forması giyen Cenk Tosun'un, transfer listelerinde olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Çebi "Cenk Tosun bizim için daha uygun olur, olabilse keşke. Tanıdığımız bir futbolcu. Satışını yapan da benim. Benim için özel bir çocuk. Şu anda başka bir kulüpte oynuyor. Ocak ayında şartlar nasıl oluşacak bilemiyorum. Eğer 'Sana ihtiyacımız var' derlerse Cenk'e burada top oynatma şansımız olmayacak. Ama varsa bir imkan, 'Evet 6 ay, 1 sene sizde oynayabilir' derlerse kapımız açık. Ben, Cenk'i çok isterim. Kulüp olarak yabancı sayısı konusunda sıkıntı içindeyiz. Yerli birini tercih ederiz. Cenk Tosun, çocuğumuz olması nedeniyle tercih sebebimiz. Ya nasip. Kulübünün ocak ayında vereceği kararı görmeden bir tasarrufta bulunamayız. Olursa neden olmasın; çok isteriz" dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Yiğidolar gruptaki kader maçında
Yiğidolar gruptaki kader maçında

Yiğidolar gruptaki kader maçında

Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri
Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri

Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı
Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı

Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.

Beşiktaş cephesinden Sergen Yalçın ve Dorukhan açıklaması
Beşiktaş cephesinden Sergen Yalçın ve Dorukhan açıklaması

Beşiktaş cephesinden Sergen Yalçın ve Dorukhan açıklaması

Beşiktaş'ın yeni iletişim ve basın danışmanı Erol Kaynar, Best FM'deki Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosunda eksikler belli oldu
Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosunda eksikler belli oldu

Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosunda eksikler belli oldu

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza'dan kötü haber geldi.

Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

Merih Demiral'dan kötü haber geldi
Merih Demiral'dan kötü haber geldi

Merih Demiral'dan kötü haber geldi

Juventus'a Torino derbisi öncesi milli yıldızımız Merih Demiral'dan kötü haber geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.