Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cenk Tosun, Ademola Lookman'ın Beşiktaş'a transferinde aracı olacak

Cenk Tosun, Ademola Lookman'ın Beşiktaş'a transferinde aracı olacak

Cenk Tosun, Ademola Lookman'ın Beşiktaş'a transferinde aracı olacak

Beşiktaş'ın ilk görüşmelerde sonuç alamadığı Everton'ın 21 yaşındaki oyuncusu Ademola Lookman'ın kafasındaki soru işaretlerini siyah beyazlı eski futbolcu Cenk Tosun giderecek.

Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner, İngiltere'de Everton'ın genç yıldızı Ademola Lookman ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Geçen sezon Everton ile 21 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile yapılan temaslar olumlu sonuçlandı.

Lookman'ın kafasındaki soru işaretleri içinse Beşiktaş yönetimi eski yıldızı Cenk Tosun'dan yardım istedi. Everton forması giyen Cenk, Lookman'a hem Beşiktaş'ı hem siyah beyazlı taraftarları hem de İstanbul'u anlatacak.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ayça 'Çukur'a düşecek
Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
<p>ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi´nde hedef alınan iki yakıt tankerine il

Gerilim yükseliyor! ABD görüntüleri yayınladı! Devrim muhafızları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dev uçak böyle batırıldı

Bingöl'de öldürülen dev yılan görenleri şaşırttı