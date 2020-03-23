Cenk Şahin'den 'evde kal' uyarısı

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak 'pozitif' çıkmıştı... Gözler Terim'de Albayrak 'pozitif' çıkmıştı... Gözler Terim'de Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırdı. Sonucu bekleniyor...

Fenerbahçeli Datome'den koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması Fenerbahçeli Datome'den koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması Bazı oyuncularının koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan yıldızı Luigi Datome'den son dakika açıklaması... İşte Datome'nin ağzından sarı lacivertli takımdaki son durum...

Gaziantep FK, Sumudica için karar verdi Gaziantep FK, Sumudica için karar verdi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin feshi gibi bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi.

Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! Galatasaray da resmen duyurdu Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! Galatasaray da resmen duyurdu Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Yayıncı kuruluştan sporseverlere MÜJDE Yayıncı kuruluştan sporseverlere MÜJDE Corona virüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunduğunu açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı