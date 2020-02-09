'Cengiz'e gülüyorum'

KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’e ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na yüklendi: “Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Sayın Cengiz’in her söylediğine cevap verirsek işlerimize yönelemeyiz. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Kimi zaman yemeklerden, kimi zaman hayvanlar aleminden bahsediyor. Ne demek istiyor, anlayamıyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz. Gülüyoruz. Trabzonspor için söylediklerimin tümünün arkasındayım. Antalya’da bahsettiğimiz emsali görülmemiş bir durum. Elimizde çok bilgi var. Ahmet Ağaoğlu ile her yerde konuşurum.