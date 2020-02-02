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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:38
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:40

Cengiz Ünder'li Roma ligde bozguna uğradı

Cengiz Ünder'li Roma ligde bozguna uğradı

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Serie A'nın 21. haftasında Roma, Sassuolo deplasmanından 4-2'lik yenilgi ile ayrıldı.

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, Sassuolo deplasmanına konuk oldu.

MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sassuolo 4-2 kazanarak galibiyeti elde etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Sassuoolo, 7 ve 16'de Caputo ve 26'de Duricic'in golleriyel 3-0 yenik duruma düştü. İkinci yarıda vites yükselten Roma 55'te Dzeko'nun golünün ardından Pellegrini 69'da kırmızı kart gördü. 73'te Veretout penaltıyı gole çevirirken Sassuolo'dan Boga skoru 4-2'ye getirerek sonucu belirledi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 66 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Roma 39 puanda kalırken Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

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