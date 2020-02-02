Cengiz Ünder'li Roma ligde bozguna uğradı

SPOR GÜNDEMİ

Son 10 yılda zarar büyük Son 10 yılda zarar büyük G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.

Koç'a tepki Koç'a tepki F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek! Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek! SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

Sörloth durmuyor! Sörloth durmuyor! Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.