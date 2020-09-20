Cengiz Ünder'den Roma'ya veda, Leicester'a merhaba!

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.

Leicester City, bir süredir kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Cengiz Ünder, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Roma'ya teşekkür etti. Roma'da unutulmaz anlar yaşadığını dile getiren Cengiz Ünder, '3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okuma için geldim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece AS Roma'yı değil; şehri, kültürü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim. İlk günden bu yana bana gösterdikleri sevgi ve destek için tüm taraftarlara içtenlikle teşekkür ederim. Beraber geçirdiğimiz benzersiz zamanın ardından artık önümde yeni bir meydan okuma var.' ifadelerini kullandı.

Transferi sonrası Leicester City Menajeri ve kulüp yönetimine teşekkür eden 23 yaşındaki yıldız futbolcu, 'Bu yeni sayfada bana güvendikleri için Brendan Rodgers'a, tüm personel ve yöneticilere teşekkür ederim. Ayrıca aileme ve beni daima destekleyen menajerime minnettarım. Tutkumu sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorum' dedi.

Leicester City ise Cengiz Ünder'in paylaşımını alıntılayarak, 'Leicester City'ye hoş geldin, Cengo!' ifadesini kullandı.