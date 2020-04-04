Cengiz Ünder, Premier Lig yolcusu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bu sezon sakatlıklığı nedeniyle 20 maça çıkabilmiş, yıldız futbolcunun gelecek sezonda Roma'da olmayacağı iddia edilmişti. Cengiz'le ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un gelecek sezon transferde büyük bir harcama yapacağı ve milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı bildirildi.

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. liverpoolecho adlı internet sitesi, Cengiz Ünder'in Premier Lig'e çok yakın olduğunu iddia etti.

Haberde Everton'un gelecek yıl transferde büyük bir harcama yapacağı ve potansiyeli yüksek oyunculara yöneleceği belirtilirken bu isimlerin başında Cengiz Ünder'in geldiği ifade edildi. Bu yıl sakatlığı sebebiyle Roma'da toplam 20 maça çıkabilen Cengiz Ünder 3 golle takımına katkı sağladı.

TAKAS GÜNDEMDE

Bu arada Roma'nın Everton'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Bernard ile ilgilendiği ifade edilirken bu transferin takas yoluyla da gerçekleşebileceği iddia edildi. Tottenham'ın da radarında olan Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken milli yıldızın tercihini hangi takımdan yana kullanacağı ise merak konusu.

liverpoolecho, Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin transfer listesine yazdığı isimler arasında Cengiz Ünder'i ısrarla istediğini de iddia etti.

Aynı haberde Cenk Tosun'un yaz aylarında daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralanacağı iddia edildi.