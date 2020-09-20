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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 11:23
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Cengiz Ünder Premier League'e transfer oldu

Cengiz Ünder Premier League'e transfer oldu

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Roma'dan Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün internet sitesine verdiği demeçte Premier Lig hayalinin gerçekleştiğini vurguladı ve yeni takımı için heyecanını dile getirdi.

2017 yazından bu yana Roma forması giyen Cengiz Ünder, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu.

Leicester City, Cengiz Ünder'in kiralık olarak transfer edildiğini duyururken milli futbolcu ilk demecini kulübün resmi internet sitesine verdi.

'Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat'

Cengiz Ünder, transferi için mutluluğunu dile getirerek, 'İngiltere'de oynamayı her zaman istedim. Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Saha içinde ve saha dışında takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Performansımı her gün biraz daha yükselteceğime inanıyorum. Hızlı olduğumu ve arkadaşlarım için çok fazla şans yaratabileceğimi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'En iyi arkadaşım Leicester City'de oynuyor'

'Çok iyi hissediyorum çünkü en iyi arkadaşım Leicester City'de oynuyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte oynayacağım için çok mutluyum. Çağlar'dan dolayı Leicester City'nin tüm maçlarını izliyordum'

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