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  3. Celta Vigo'dan Galatasaray'a Emre Mor teklifi: Yarı fiyatına verelim

Celta Vigo'dan Galatasaray'a Emre Mor teklifi: Yarı fiyatına verelim

Celta Vigo'dan Galatasaray'a Emre Mor teklifi: Yarı fiyatına verelim

Celta Vigo, sözleşmesinde 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Emre Mor için Galatasaray’a “Sezon sonunu beklemeyelim. 4 milyon euroya Emre’yi alın” teklifi yaptı.

Celta Vigo, Emre Mor için Galatasaray’ın kapısını çalarak, yönetime cazip bir teklif sundu. Sezon başında kiralanan genç oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübüne 600 bin euro kiralama bedeli ödemişti. Ayrıca yapılan anlaşmada Emre’nin satın alma opsiyonu da Galatasaray Kulübü’ne verilirken, 8 milyon euroluk bir bedel belirlenmişti.

MADDİ SIKINTI ÇEKİYORLAR

Maddi açıdan sıkıntı içerisinde bulunan İspanyol kulübünü yöneticilerinin CimBom’a “Emre Mor’un satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor musunuz? Eğer sezon sonunu beklemeyip de opsiyonu şimdi kullanırsanız, size yarı yarıya indirim yaparız. Mor’u 4 milyon euroya bonservisi alabilirsiniz” teklifi sundukları öğrenildi.

7 AY DAHA VAKTİMİZ VAR

Ancak Galatasaray, genç oyuncu ile ilgili karar vermek için acele etmiyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in henüz 11’e giremeyen oyuncu için yönetime “7 ay daha vaktimiz var. Bekleyelim” dediği ifade edildi. Yönetimin de bunun üzerine henüz olumlu cevap vermediği, sezon sonunda da kalmasına karar verilirse, aynı indirimin talep edileceği kaydedildi.

(Star)

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