Ceferin: 'Oynamaya başlamak zorundayız'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin devamı hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını futbol üzerindeki tüm etkisini sürdürürken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin maçların oynanmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA, liglerin devamı için en uygun seçenek olarak maçların seyircisiz oynanmasını öngörüyor.

"EN ÖNEMLİ ŞEY MAÇLARI OYNAMAK"

Aleksandar Ceferin yaptığı açıklamada; "Önceliğimiz taraftarların, oyuncuların ve teknik ekiplerin sağlığı. Liglerin ve turnuvaların önce devam etmesi sonrasında tamamlanması için seçeneklerimiz olduğuna inanıyorum. İzleyici olmadan devam edebiliriz. En önemli şey maçları oynayabilmemiz olacak. İçinde bulunduğumuz bu günlerde maçların oynanması insanlara biraz olsun mutluluk getirecektir." dedi.

"GELECEK SEZONA ETKİLERİ BÜYÜK OLUR"

Ceferin açıklamasının devamında; "Kapalı kapılar ardında oynamaya devam etmek, hiç oynamamaktan iyidir. Bu durum sınırlı bir süre için geçerli olacaktır ve zamanla normale dönecektir. Buna eminim. Tüm aktiviteler yeniden organize ediliyor. Herkes tekrar normal hayatına dönebilmeli. Eğer otoriteler yeşil ışığı yakarsa, antrenmanlar kaldığı yerden devam edebilir. Maçlar için ise; daha büyük bir fikir birliğine ihtiyaç olacak ancak sezonu tamamlayamayacağımızı söylemek için erken olur. Eğer erken dönebilirsek, ligler ve Avrupa turnuvaları paralel şekilde devam eder. Turnuvaları Ekim-Kasım gibi bitirmek bana karmaşık geliyor. bu durum gerçekleşirse gelecek sezona etkileri büyük olur." dedi.

(Sporx)