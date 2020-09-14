Çebi: 'F.Bahçe ve G.Saray'a haksız penaltı verildi'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maç sonrası hakemi eleştirdi: "Bu hakemlerin başlangıçları çok iyi gözükmüyor. Trabzonspor'a sorun, canı yandı. Her gün herkesin canı yanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen haksız penaltılar izledik. Bugün de Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var. Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş olarak ilan edebilirsiniz."
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Fernandao, tekrar Türkiye'ye dönebilir. Yeşil beyazlı kulüpte yeniden oynamak isteyen 33 yaşındaki golcüyle, Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da ilgileniyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız golcü için açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Alexander Sörloth ayrılmak istiyor. Ama her isteyene tamam demeyiz öyle bir dünya yok. Ancak görüşüyoruz." dedi.