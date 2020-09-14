Çebi: 'F.Bahçe ve G.Saray'a haksız penaltı verildi'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maç sonrası hakemi eleştirdi: "Bu hakemlerin başlangıçları çok iyi gözükmüyor. Trabzonspor'a sorun, canı yandı. Her gün herkesin canı yanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen haksız penaltılar izledik. Bugün de Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var. Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş olarak ilan edebilirsiniz."