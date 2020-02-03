Çebi: Dönme vakti gelmişti

AKŞAM
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Şubat ayı sayısında camiaya ve taraftara seslendi: “Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya’ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Dünden daha fazla çalışacağımızı taraftarlarımıza temin ederim. Kritik maçlardaki hatalarda VAR’a gidilmemesi art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir. VAR sistemi, danışıklı dövüşe son verememiştir.
KAYSERİ’NİN Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı.
“Zorlu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Sergen Yalçın’ın kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık.”
Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’la ilk idmanına çıktı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre sohbet etti.
OLYMPİAKOS’UN yolunu tutan Emre Mor, bir veda mesajı yayınladı.
BALIKESİR’DE 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor’da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, 130 kilo olmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçemiyor.
Emre Belozoğlu, “Sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi. Ozan Tufan ise “Şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.
TRABZON’UN başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe’yi boş geçmiyor.