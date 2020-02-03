Çebi: Dönme vakti gelmişti

“Zorlu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Sergen Yalçın’ın kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Şubat ayı sayısında camiaya ve taraftara seslendi: “Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya’ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Dünden daha fazla çalışacağımızı taraftarlarımıza temin ederim. Kritik maçlardaki hatalarda VAR’a gidilmemesi art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir. VAR sistemi, danışıklı dövüşe son verememiştir.