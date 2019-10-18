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Çebi: Burak çok değişti

Çebi: Burak çok değişti

Başkan adayı Çebi: Geçmişte Burak Yılmaz’ın tarzı ve tavrıyla ilgili çekincelerim vardı. Bugün çok değiştiğini görüyorum.

AKŞAM

BAŞKAN adaylarından Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’a konuştu. Çebi, bir önceki dönem Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olma sürecinde kullandığı, “Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum” sözlerine açıklık getirerek şunları söyledi: “Geçmiş dönemde Burak Yılmaz’ın tarzı ve tavrıyla ilgili çekincelerim vardı, doğru bulmadığım düşüncelerim vardı. Bugün itibarıyla Burak’ın çok değiştiğini görüyorum. Beşiktaş’ın çok değerli bir futbolcusu. Burak çok değişti, kendisine teşekkür ediyorum. Eski Burak olsaydı ona taviz göstermezdim. Artık başımızın üstünde yeri var. Bu takım için elinden gelen her şeyi yapıyor.

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