Çebi: Burak çok değişti

AKŞAM

BAŞKAN adaylarından Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’a konuştu. Çebi, bir önceki dönem Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olma sürecinde kullandığı, “Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum” sözlerine açıklık getirerek şunları söyledi: “Geçmiş dönemde Burak Yılmaz’ın tarzı ve tavrıyla ilgili çekincelerim vardı, doğru bulmadığım düşüncelerim vardı. Bugün itibarıyla Burak’ın çok değiştiğini görüyorum. Beşiktaş’ın çok değerli bir futbolcusu. Burak çok değişti, kendisine teşekkür ediyorum. Eski Burak olsaydı ona taviz göstermezdim. Artık başımızın üstünde yeri var. Bu takım için elinden gelen her şeyi yapıyor.