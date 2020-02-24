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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:21
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:22

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

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