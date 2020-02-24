Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışı ve Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca...

Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.