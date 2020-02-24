Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışı ve Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa edeceği söylentileri yayılmıştı. Tecrübeli teknik adam, dün akşamdan beri tartışılan konuya açıklık getirdi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkatlerden kaçmadı.