Çaykur Rizespor-Galatasaray CANLI

İLK 11’LER:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan
GALATASARAY: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao
CANLI! Çarkur Rizespor 0-0 Galatasaray
MÜCADELEDE İLK YARI OYNANIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
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