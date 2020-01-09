Çaykur Rizespor'dan Veysel Sarı bombası

Kendisinden takım bulması istenen deneyimli stoperin bir diğer Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’la el sıkıştığı öğrenildi.
Mahmut Pala ve Garmash’ı kadrosuna katarak transfere hızlı başlayan Karadeniz ekibinin deneyimli savunmacıyla her konuda anlaştığı bildirildi. Veysel’in Kasımpaşa ile sözleşmesini feshettikten sonra Rizespor’la 1.5 yıllık yeni kontrat yapacağı öğrenildi. Yeşil-Mavililer’de teknik direktör İsmail Kartal’ın çok istediği oyuncunun birkaç güne kadar Antalya Belek’te devam eden kampa katılmaları bekleniyor.
(Fanatik)
Galatasaray'ın altyapısından çıkan Kosovalı futbolcu Oltion Billali için Süper Lig kulüpleri ve Lazio harekete geçti.
Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.
G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.
HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.