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03 Haziran 2019 Pazartesi 18:50 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:03

Çaykur Rizespor'dan Muriqi için flaş açıklama

Çaykur Rizespor'dan Muriqi için flaş açıklama

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'den sözlü, Toulouse'dan resmi teklif geldiğini açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriqi hakkında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal resmi açıklamalarda bulundu. Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için istedikleri bonservis bedelini yaklaşamadığını söyledi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'den sözlü bir teklif yapıldı. Resmi olan tek teklif Fransa'nın Toulouse kulübünden geldi." dedi.

Henüz istedikleri yükseklikte bir teklif gelmediğini ima eden Hasan Kartal, "Vedat Muriqi'nin gitmek isteyeceği kulübü daha bilmiyorum. Yeni hocamız Vedat'ın kalmasından yana ama önünü de kesmek istemiyoruz. Bizim kafamızdaki düşünceye yaklaşan teklif yok." ifadelerini kullandı.

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