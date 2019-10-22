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  3. Çaykur Rizespor'da koltuğu sallanan İsmail Kartal'ın yerine düşünülen isim Bülent Uygun

Çaykur Rizespor'da koltuğu sallanan İsmail Kartal'ın yerine düşünülen isim Bülent Uygun

Çaykur Rizespor'da koltuğu sallanan İsmail Kartal'ın yerine düşünülen isim Bülent Uygun

Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.

Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.

Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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