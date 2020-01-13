Çaykur Rizespor'da El Kabir ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“El Kabir ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir.

Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz.”