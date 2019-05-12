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Çaykur Rizespor yönetimi, Galatasaray maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuracak

Çaykur Rizespor yönetimi, Galatasaray maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuracak

Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı sonrasında gündemi sarsacak son dakika açıklaması geldi.

Galatasaraylı Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu iddia edilirken Çaykur Rizespor kulübünden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü!

‘Maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacağız’

Ligin ikinci yarısının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Hakem Serkan Çınar'ın çaldığı ikinci penaltı tartışma konusu olurken Rizespor cephesi de maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Galatasaraylı Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu belirten Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Bir hafta boyunca Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının teşkivi konuşuldu. İnsanları satın almak bu kadar ucuz mu? İnsanların gururu yok mu? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu iftiraları atanlar dünkü futbolcumuzdan sonra ne konuşacak? Serkan Çınar'ı hakemlikten men etmenin kime faydası var? Biz her hafta bir hakemin düdük asmasını istemiyoruz. Biz sistemin doğru işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türk futbolunda sistem doğru işlemeli”

“Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız”

(Ajansspor)

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