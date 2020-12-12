Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 3 golle devirdi

SPOR GÜNDEMİ

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki "24 ay eşit taksitte ödeme" maddesini görünce çılgına döndü.

Ve Ali Akman Aslan oluyor Ve Ali Akman Aslan oluyor Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden... G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden... Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.

F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.