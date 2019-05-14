Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının iptali için TFF'ye başvurdu
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Çaykur Rizespor, mücadelede kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurduklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Kural hatasından dolayı Rizespor - Galatasaray maçının yenilenmesiyle ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık.